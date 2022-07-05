Двуликий Thales. Фальшивая философия французского оборонного гиганта 5 июля, 09:00 Позиция Thales

В одной из самых мощных французских промышленных групп Thales Group вот уже не первую неделю размышляют над тем, как «сохранить собственное лицо» в очень некрасивой истории, связанной с сотрудничеством с путинской россией. Впрочем, быть названным в честь древнегреческого философа Фалеса Милетского, еще не значит поступать мудро.

Пиарщики компании сейчас больше всего разгоняют две новости. Первая — самая свежая — о том, что Талес создала новую компанию под названием S3NS в партнерстве с Google, чтобы предложить правительству Франции проверенные услуги облачных вычислений для хранения некоторых наиболее конфиденциальных данных страны. Вторая новость связана с изготовлением дронов, которые помогут отслеживать некоторые моменты безопасности.

Именно такая последовательность новостей логична, поскольку должна «перебить» информационный шум от двух других скандалов, нанесших серьезный имиджевый удар даже не столько самой компании, как государству Франции. Ведь нужно четко понимать, что крупнейшим акционером Талеса (25,67%) было и долго остается именно правительство Франции. Еще 24,62% акций принадлежат Dassault Aviation, которая интересна не столько участием частных инвесторов и семьи Дассо (о которой чуть ниже), но и с участием Airbus S.E., которое очень настойчиво «просит» не распространять больше никаких санкций против России. Что касается семьи Дассо, то здесь все просто — отец-основатель компании Марсель Дассо не только десятилетиями был основным производителем самолетов для вооруженных сил Франции, но и дважды избирался в Сенат, оказывая непосредственное влияние на политику государства в оборонной отрасли. Поэтому очевидно, что сейчас каждый негатив в медийном пространстве моментально отражается на европейских элитах, которые до сих пор чувствуют себя очень неловко, когда их ловят с поличным при зарабатывании кровавых денег от путина.

Талес — очень разветвленная группа с десятком дочерних компаний, но в разрезе этого исследования нас будут интересовать лишь некоторые из них, а именно: Thales E-Security, Sofradir и Lynred.

Инфографика: юристы инициативы «Тотальная изоляция россии»

Скандал первый, военный

Как известно, в марте 2022 года, когда российские войска были выведены из Бучи, на борту российских танков были обнаружены тепловизионные камеры Catherine — один из флагманских продуктов Thales. Согласно веб-сайту компании главное преимущество этих тепловизоров состоит в том, что вражескую машину можно атаковать на «достаточно большом расстоянии, чтобы обеспечить преимущество «первого попадания».

Фото: Thales

И вот волонтер Павел Кащук во время осмотра расстрелянных оккупантами в Буче и Гостомеле гражданских автомобилей и ревизии трофейной техники армии РФ выясняет, что на российской БМД-4М, модернизированной в 2016 году, то есть уже после введения санкций против россии, стоит современный прицел от французской Thales Group. «Самое интересное здесь — система управления огнем, позволяющая стрелять точно независимо от погоды и времени суток. Компоненты и технологии этой системы проданы российской федерации французской компанией Thales. Тепловизионная камера с совершенно нерусским названием Catherine FC позволяет оккупанту видеть свою жертву с нескольких километров. Собирается она вроде бы на заводе в российской Вологде по лицензии. То есть по французским чертежам и по купленным во Франции компонентам. Это одна из схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и поставлять в РФ самые современные военные технологии. Конечно, не без участия смотрящих на это правительство сквозь пальцы», — рассказал Павел Кащук.

Фото: Thales

Кстати, на канале Кащука есть еще одно видео, где в современном российском тепловизоре, изготовленном после 2019 года, найдены компоненты других французских компаний (Ulis и Safran). А теперь бинго! Оказывается, что еще в 2019 году произошло слияние «дочки Талеса» Sofradir и Ulis, в результате чего образовалась новая компания — Lynred. А акционерами Lynred являются уже известные нам Thales (50%) и Safran (50%).

После обнародования этих данных за Талес уже «взялись» национальные и международные расследователи.

Фото: Thales

Согласно документам, полученным журналистами из ассоциации Disclose, с 2015 года Франция выдала 76 лицензий на экспорт товаров военного назначения, таких как тепловизоры для танков, навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и ударных вертолетов, общей стоимостью около 152 млн евро. Эта цифра подтверждается и анализом Investigate Europe и ставит Францию далеко впереди своих соседей, подтверждая поставки 44% европейского оружия в россию. Того самого оружия, которое сейчас используется в войне против Украины. Всего, по данным Disclose, французский экспорт включал тепловизоры для более чем 1000 российских танков, а также навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов.

Что касается поставок военных технологий компанией Sofradir, то известно, что еще находясь в качестве дочерней компании Thales, она только в 2016 году поставила 83 инфракрасных извещателя (S24) и 258 инфракрасные извещатели (S02) в пользу ЗАО «ТПК «Линкос», и дополнительно 138 инфракрасных извещателей (S10) в пользу АО «НПО «ГИПО». «ГИПО» — это российский государственный институт прикладной оптики, с 2008 г. входит в состав государственной корпорации «Ростехнологии».

Все эти факты до февраля 2022 года не имели значения, потому что означали лишь желание французского правительства и элиты обойти санкции и эмбарго с целью наживы. Тем более, с точки зрения юриспруденции, французы почти «чистые». Так, согласно Постановлению Совета ЕС от 31.07.2014 (Council Regulation (EU) No 833/2014) поставка товаров двойного использования, технологий в России запрещена. Однако в постановлении есть одна оговорка — уполномоченный орган государства может предоставить лицензию на поставку таких товаров по контрактам, заключенным до 01.08.2014 г. И вот с целью использования этой лазейки в Постановлении Совета ЕС компания THALES продолжала действие старых контрактов с помощью дополнительных соглашений и делала поставки в россию все это время.

Фото: Thales

Уверены, что это только вершина айсберга в военном сотрудничестве между Францией и россией. Однако даже этих фактов достаточно, чтобы понять, почему Эмануэль Макрон так часто звонил путину, а всех вокруг уговаривал сохранить лицо российскому диктатору. Не иначе, как одновременно сохранялось и собственное лицо, или, по крайней мере, лицо войскпрома Франции.

И если в целом по Франции, которая сейчас помогает оружием и Украине, риторику можно и смягчить, то по Талесу — никак. И это уже продемонстрировали польские депутаты в Европарламенте, подняв в марте вопрос о том, почему французские компании так дерзко нарушают санкции.

Скандал второй, банковский

Александр Дубилет, Председатель правления КБ «ПриватБанк» (1997–2016), Финансовый и банковский эксперт

В результате на прошлой неделе французская компания Thales наконец-то заявила об остановке сотрудничества с российской федерацией. По словам экс-председателя правления «ПриватБанка», инициатора проекта «Тотальная изоляция россии» Александра Дубилета, выход из россии этого промышленно-банковского гиганта стал возможным благодаря объединению усилий волонтеров (которые выявили и проанализировали модели, спецификации и возможные сроки поставок оборудования в рф) и МИД Украины (поднявший вопрос противозаконной торговли Thales на межгосударственном уровне).

В этом контексте также достаточно показателен тот факт, что заявление компании появилось в день визита в Украину французского президента Макрона, который заверил официальный Киев в безоговорочной поддержке Украины. «Вклад в этот важный для Украины результат есть и у нашей команды юристов. Весной мы делали обращение в правоохранительные органы Франции против этого производителя. Европейские компании, которые нарушили санкции, должны нести ответственность», — отметил Дубилет.

Но Талес не был бы Талесом, если бы и здесь не напортачил.

На днях в сеть попал отчет российского Альфа-Банка, в котором прямо говорилось, что из-за выхода с российского рынка компании Thales e-security назревает настоящий коллапс: денежные средства 100 млн пользователей банковских карт могут остаться без защиты.

Фото: отчет российского Альфа-Банка

В расследовании Le Parisien холдинг тоже заявил о своем выходе с российского рынка, что вызвало изрядные волнения в банковской системе РФ, ведь на решениях Thales (PayShield 9000 и PayShield 10K «HSM»), имеющие критическое значение для защиты платежей по банковским картам, работают и Альфа Банк, и СберБанк, и ВТБ.

Однако заявления Thales оказались голословными. Ведь после сообщений СМИ о последствиях выхода Thales последний поспешил проинформировать клиентов, что все системы, обеспечивающие безопасность карт российских пользователей, будут работать, а выход с рынка, очевидно, отменяется.

Дословно российские банки получили следующее сообщение: «Политические манипуляции не могут и не обязаны повлиять на уровень, качество, стабильность и работоспособность наших продуктов и услуг, в том числе и на российском рынке. Мы будем и дальше обеспечивать полную работоспособность всех аппаратных продуктов». Вот так — не прекращение сотрудничества, а «политические манипуляции»…

Фото: Thales

В конце концов, правый украинский блогер и активист Антон Швец, который подчеркнул, что «если бы Thales отключила бы все в мгновение ока, российская банковская система упала бы. Только тот факт, что российские банки работают нормально, является ярким доказательством того, что группа продолжает работать на них. 80% российской банковской системы пользуются их услугами и 100% — на временно оккупированных территориях Украины».

Что дальше? После 24 февраля было выявлено немало фактов, подтвердивших, что европейские санкции, введенные в 2014 году, не работают. Без конкретных действий они имели лишь имиджевый эффект. Сегодня, чтобы максимально изолировать агрессора и минимизировать любое сотрудничество с РФ, по мнению экспертов, нужно сделать кейсы нарушений публичными, а нарушителей начать привлекать к юридической ответственности. Прежде всего, собирать доказательства, подтверждающие нарушение компанией санкций. В случае с той же Thales это стало возможным благодаря опубликованным в соцсетях фотографиям БМД-4. Обнародованные факты стали веским основанием для проведения юристами детального расследования деятельности компании. Не менее важным аспектом в этой борьбе является информирование уполномоченных органов ЕС, правоохранительных органов этих стран о нарушении. В зависимости от юрисдикции ответственность за нарушение санкции может быть административной или уголовной.

Инфографика: Ukrainer.net

В итоге, сейчас поддержка Украины в борьбе против агрессора беспрецедентна. Поэтому украинские юристы совместно с государственными компетентными органами имеют уникальный шанс наконец наказать нарушителей и надолго изолировать и страну-агрессора, и компании, продолжающие с ними работать.

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