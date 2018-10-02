Tesla установила новый рекорд по выпуску электромобилей

Американская Tesla Inc. в третьем квартале увеличила производство электромобилей на 50% относительно предыдущих трех месяцев - до 80,1 тыс. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

В том числе было выпущено 26,9 тыс. автомобилей Model S и Model X, а также 53,2 тыс. Model 3.

Также отмечается, что поставки в июле-сентябре составили 83,5 тыс. электромобилей: 14,47 тыс. Model S, 13,19 тыс. Model X и 55,84 тыс. Model 3.

"Только за третий квартал мы поставили более 80% от количества машин, проданных за весь 2017 год, и мы отгрузили примерно вдвое больше Model 3 в сравнении со всеми предыдущими кварталами вместе", - говорится в сообщении.

Таким образом, Tesla подтвердила прогноз, согласно которому она планирует поставить по итогам 2018 года свыше 100 тыс. электромобилей Model S и Model X.

Котировки акций Tesla в ходе предварительных торгов во вторник выросли на 2%. Капитализация производителя электромобилей и солнечных панелей за последние три месяца сократилась на 7,3%.

Напомним, что Tesla завершила с рекордным убытком первый квартал 2018 года - $710 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составлял $330 млн. Во втором квартале 2018 года компания получила $718 млн чистого убытка.

По итогам 2017 года убыток Tesla превысил $1,4 млрд, при этом многие прогнозы Маска не подтвердились.