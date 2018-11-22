Tesla снизила цены на автомобили в Китае из-за торговой войны

Американский производитель электромобилей – компания Tesla Inc. объявила о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X.
Об этом говорится в пресс-релизе Tesla, передает Интерфакс-Украина.
С 22 ноября цены на электромобили в Китае будут меньше на 12-26%. Например, Model S 75В подешевела с 887,6 тыс. юаней до 782,9 тыс. юаней, а Model X P100D - на 24,4%, до 1,2 млн юаней.
Кроме того, цена седанов Model 3, предпродажа которых в Китае недавно началась, будет варьироваться от 540 тыс. до 595 тыс. юаней.
Аналитики считают такие действияпопыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.
Ранее сообщалось, что немецкому автопроизводителю BMW грозят многомиллионные потери из-за торговой войны Китая и США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, чтоготовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.
Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.
В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.
В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.
24 сентября, Китай отказался от торговых переговоров с США.
Позже стало известно, что темпы экономического роста Китая замедлились до минимума 2009 года.
Китай - крупнейший авторынок мира. Продажи автомобилей на новых источниках энергии в стране продолжают расти быстрыми темпами, несмотря на сокращение в других сегментах: в январе-октябре было продано 860 тыс. таких машин, на 76% больше, чем годом ранее.
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