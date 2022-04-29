Не только Starlink. Илон Маск передал Украине батареи Tesla Powerwall 29 апреля, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Солнечные панели Tesla Powerwall в Бородянке (Фото:Михаил Федоров / Telegram)

Глава компании Тesla Inc. Илон Маск, помимо станций для спутникового интернета Starlink, передал Украине солнечные батареи Tesla Powerwall.

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Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федеоров.

«Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сбережения энергии Tesla Powerwall», — написал он.

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По его словам, эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке.

«Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключении электричества. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в наиболее пострадавших от российской оккупации областях», — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска зарегистрировала юридическое лицо в Украине.

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