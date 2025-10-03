Скандал на триллион долларов. Акционеры Tesla восстали против беспрецедентного пакета выплат Маску

Акционеры Tesla, в частности SOC Investment Group и несколько государственных чиновников, призвали инвесторов проголосовать против беспрецедентного пакета выплат Илону Маску на $1 трлн.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо акционеров. В письме коалиция, куда также вошли казначеи штатов Невада, Нью-Мексико и Коннектикут, призвала не только отклонить компенсационный пакет, но и выступить против переизбрания членов совета директоров Иры Эренпрейса, Джо Геббиа и Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Авторы обращения заявили, что совет директоров в своем «неустанном стремлении» удержать Маска задержал выполнение ключевых задач, принятых на последнем годовом собрании, и не обеспечил надлежащего контроля за руководством.

Они также обратили внимание на ухудшение операционных и финансовых результатов компании.

Против пакета выплат также выступил городской контролер Нью-Йорка Брэд Лендер, давний критик Tesla и ее совета директоров. Его полномочия завершаются 1 января 2026 года.

Несмотря на рекордные квартальные поставки, о которых Tesla отчиталась на этой неделе, рынок волнуется из-за завершения действия налоговых льгот в США для покупателей электромобилей, что может резко снизить спрос.

В ответ на критику компания заявила в соцсети X, что план вознаграждения связан с созданием для акционеров триллионов долларов стоимости.

«Если Илон Маск не достигнет результатов — он ничего не получит», — подчеркнули в Tesla.

Ранее сообщалось, что совет директоров Tesla предложил Маску компенсационный пакет, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за 10 лет. Он предусматривает поэтапные выплаты Маску в виде акций компании в случае достижения ею определенных ориентиров как по размеру капитализации, так и по операционным показателям. Максимальные выплаты предусмотрены в случае достижения компанией капитализации в $8,5 трлн к 2035 году и увеличения ею скорректированной EBITDA до $400 млрд. Собрание акционеров, на котором будут рассматривать этот и другие вопросы, запланировано на 6 ноября.

5 июля 2025 года Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

6 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики.

В ночь на 7 июля президент Трамп раскритиковал инициативу Маска по созданию новой политической партии, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.

7 июля акции компании Tesla упали почти на 8% после того, как Илон Маск озвучил планы по созданию новой политической партии в США.

1 октября 2025 года Илон Маск стал первым в истории миллиардером, чье состояние достигло $500 млрд.