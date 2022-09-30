Ограбили напоследок. Оккупанты из «ДНР» конфисковали имущество Ахметова, Курченко и еще 140 человек — список 30 сентября, 12:58 Террористы из «ДНР» постановили конфисковать недвижимость Рината Ахметова на оккупированных территориях (Фото:ФК Шахтер)

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин подписал постановление о конфискации недвижимости 142 физических и двух юридических лиц. Среди них — крупные бизнесмены и известные в прошлом политики.

Соответствующий «документ», оформленный как «постановление госкомитета обороны ДНР» от 29 сентября, предусматривает, что т.н. власти республики прекращают «право собственности и другие вещные права» ряда физлиц, обратив их недвижимость в госсобственность без компенсации ее стоимости.

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В частности, конфискации подлежит имущество богатейшего украинца Рината Ахметова, сбежавшего «младоолигарха» времен правления Януковича Сергея Курченко, бизнесменов Андрея и Сергея Клюевых, президента НКМЗ Георгия Скударя.

Из политиков, как действующих и бывших, в списке присутствуют Юрий Бойко, Раиса Богатырева, Ренат Кузьмин, Петр Симоненко и сразу три бывших генпрокурора: Геннадий Васильев, Александр Медведько и Виктор Пшонка.

Также в «конфискационный» список попали такие известные персоны, как: Леонид Байсаров, Анатолий и Сергей Близнюки, Виталий Гайдук, Игорь Гуменюк, Юрий Иванющенко, Сергей Кий, Павел Климец, Валентин Ландык, Олег Мкртчан, Анатолий Могилев, Игорь Прасолов, Антон Пригодский, Эдуард Прутник, Владимир Рыбак, Равиль Сафиуллин, Николай Янковский (с полным списком можно ознакомиться по ссылке).

Как сообщалось, 30 сентября Кремль намерен объявить об аннексии оккупированных территорий в четырех областях Украины.