Как солнечные электростанции и тепловые насосы работают вместе? Аклима и Atmosfera предлагают комплексные решения 18 сентября, 10:00 Новости компаний Коммерческая СЭС и промышленный тепловой насос (Фото:Atmosfera и Аклима)

Разработчик энергетических решений в области солнечной энергетики Atmosfera и эксперт систем отопления, вентиляции и кондиционирования Аклима объявили о сотрудничестве. Отныне клиентам доступны комплексные решения по электрическому и тепловому обеспечению с помощью возобновляемой энергии. В условиях атак на энергетическую инфраструктуру использование солнечных электростанций (СЭС) вместе с тепловыми насосами обеспечивает стабильность и предсказуемость в работе предприятий, а также комфорт и безопасность домашним хозяйствам.

Такие решения помогут кондиционировать и обогревать предприятия, офисные и складские помещения, жилые дома, обеспечивать работу теплых полов, бассейнов и горячего водоснабжения, используя солнечную энергию. В условиях нестабильной работы энергосистемы это особенно актуально.

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«Перед Украиной стоит задача достичь независимости в энергетическом секторе и развивать климатически нейтральную экономику. Для достижения этих целей обязательно внедрение возобновляемых источников энергии как в промышленности, так и в частных домохозяйствах. В сотрудничестве с компанией Atmosfera мы разработали техническое решение, которое сочетает тепловые насосы и солнечные электростанции. Такое решение предоставляет значительные преимущества для конечных потребителей — автономность, значительное снижение эксплуатационных расходов на отопление и электроснабжение здания», — заявил Владимир Волошин, директор Торгового Дома Аклима.

Тепловые насосы являются одним из самых современных и самых экологичных способов обогрева помещений. Они способны эффективно функционировать при температурах до -25 °C и являются самым выгодным способом отопления с точки зрения стоимости 1 кВт.ч тепловой энергии. Они являются удачным решением для новых строек, для зданий с электрическим котлом, а также как энергоэффективная альтернатива твердотопливному котлу. СЭС прекрасно дополняют тепловые насосы, питая их солнечной энергией в течение дня и заряжая аккумуляторы (в случае автономной СЭС) на случай отключений электроэнергии. Предприятия, которые платят за электроэнергию по высокому тарифу, получат наибольшую выгоду, используя тепловые насосы на энергии СЭС летом для кондиционирования помещений, а зимой смогут сэкономить на отоплении.

Фото: Аклима. Бытовой тепловой насос.

В период кризиса и непредсказуемости работы энергетической системы особенно важны партнерства, которые упростят для клиентов поиск решений, направленных на энергоэффективность, автономность и экономию средств.

«Мы осознаем, что в кризисных условиях стратегия „выживания“ не работает. Наоборот — любой кризис требует сверхусилий от человека, бизнеса или государства ради развития. Наше партнерство с компанией Aclima — это об экосистемном мышлении, о коллаборации комплиментарных технологий, но в первую очередь, — о создании большей ценности для наших клиентов от сочетания экспертиз ведущих отраслевых игроков. Для конечных потребителей получать сложные высокотехнологичные решения должно быть удобно и просто. А если они могут получить комбинацию теплового насоса и солнечной электростанции „из одних рук“, это делает процесс выбора и заказа еще более удобным», — отметил Алексей Бадика, основатель и генеральный директор Atmosfera.

Алексей Бадика, основатель и генеральный директор Atmosfera

Сочетание солнечной энергетики с тепловыми насосами помогает балансировать энергетическую систему Украины: собственно потребление энергии от СЭС помогает сгладить график потребления, уменьшив колебания между дневными и ночными пиками и значительно облегчить работу диспечеров Укрэнерго.

Партнерство позволяет компаниям делиться экспертизой и объединять усилия для развития фотовольтаического и климатического рынков в Украине. Оба решения помогают достигать энергетической независимости и эффективности, а также экономить средства благодаря современным «зеленым» технологиям. Использование СЭС в комплексе с тепловыми насосами не только обеспечит обогрев во время отключений системы теплоснабжения, но и поможет сэкономить на коммунальных платежах.

Инфографика: По данным Atmosfera

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