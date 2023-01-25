Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и «Фундации Течия» 25 января, 14:11 Новости компаний Фундация Течия

Более 70 печек-буржуек помогают согреться и приготовить еду военным 19различных бригад Сил обороны Украины. Печи изготовляют волонтеры в Кривом Роге на заказ «Фундации Течия».

Процесс изготовления и поставки буржуек начали в середине сентября прошлого года, сообщает сайт «Фундации Течия». Волонтеры в Кривом Роге сперва сделали несколько пробных образцов, протестировали их в полевых условиях, рассчитали оптимальные размеры и параметры, а затем запустили серийное производство. Каждая печка была украшена гербом Украины, серийным номером и надписью «ЗСУ».

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"Когда мы разрабатывали печки, для нас были важны два ключевых параметра: оптимальные размеры для транспортировки и энергоэффективность для обогрева и приготовления пищи. По отзывам военных — нам все это удалось", — рассказывает Александр Овсейко, волонтер, занимающийся изготовлением печек.

«Фундация Течия» взяла на себя финансирование материалов и доставку печек на позиции. По состоянию на 25 января на фронт отправили более 70 печей. Их получили согласно запросам подразделения девятнадцати бригад: десантники, морпехи, теробороновцы, подразделения ПВО и механизированные бригады ВСУ.

«Эффективность защитников Украины зависит от опыта, вооружения, а также от бытовых условий. Возможность согреться в холодное время, разогреть пищу — это базовые вещи, без которых трудно говорить о нормальном самочувствии и физическом состоянии защитников. Поэтому мы помогли наладить производство печек, а также доставляем военным индивидуальные химические грелки», — рассказывает Олег Крот, директор ОО «Фундация Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, недавно «Фундация Течия» передала военным более 13 тысяч индивидуальных химических грелок. В целом с начала полномасштабного вторжения сумма помощи Силам обороны Украины от Фундации пересекла отметку в $21,5 млн. Отдельно Олег Крот выделил почти $40 млн на необходимые для ВСУ средства. Детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.