Теплая передача: «Киевэнерго» пообещало помочь городу принять теплосети и наладить работу нового КП

Процесс передачи должен стать безболезненным как для киевлян, так и для 7,5 тыс. работников «Киевэнерго».

Отопительный сезон в столице официально завершен. Как отчитались в компании «Киевэнерго», он был стабильным, хотя и прошел в непростых условиях (несбалансированный тариф для бюджетных организаций, растущие долги населения, коммунальных предприятий и госбюджета по компенсациям за льготы и субсидии и пр.).

Окончание отопительного сезона стало, своего рода, стартом для масштабного процесса передачи тепловых сетей, которые с 2001 г. находились в управлении «Киевэнерго», в коммунальную собственность. Напомним: срок действия соглашение между «Киевэнерго» и КГГА должен был закончиться еще в январе этого года. Но по решению Киевсовета, его продлили до 26 апреля, чтобы не прерывать технологический процесс и не подвергать горожан рискам перебоев в подаче горячей воды и тепла.

Новым распорядителем коммунального имущества станет КП «Киевтеплоэнерго». Как рассказали в «Киевэнерго», они готовы направить все ресурсы на содействие в процессе передачи коммунального имущества и перевода персонала в коммунальное предприятие.

«Наша совместная с городом ключевая задача – сделать процесс передачи коммунального имущества максимально прозрачным и безболезненным как для киевлян, так и для 7,5 тысяч сотрудников, которым необходимо переоформить трудоустройство в новом коммунальном предприятии», – отметил генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко.

Он также добавил, что за все годы управления тепловым хозяйством города «Киевэнерго» и его основной акционер ДТЭК заплатили за использование коммунального имущества в столичный бюджет 374,9 млн грн. В капитальные ремонты, реконструкции и другие улучшения коммунального имущества было инвестировано 2,9 млрд грн, заменено 190 км магистральных и распределительных тепловых сетей (инвестиции составили 560 млн грн), установлено 5,7 тыс. тепловых счетчиков на сумму почти 227 млн грн, инвестиции в мусоросжигательный завод «Энергия» составили 100 млн грн. Также проведено улучшений коммунального имущества на общую сумму 907 млн грн.

За 7 лет «Киевэнерго» переложило почти 190 км магистральных и распределительных тепловых сетей, инвестировав более 560 млн гривен. Через год после начала реализации стратегической программы перекладки теплосетей в 2011 г.. компания сократила уровень аварийности на 13%.