Риски растут каждый день. «Теневой флот» Путина угрожает миру крупнейшей экологической катастрофой — FT 3 апреля, 11:23 Танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)

«Теневой флот», который использует Россия для обхода нефтяных санкций, может стать причиной масштабной экологической катастрофы.

Об этом, как пишет Financial Times, заявил Рольф Торе Роппестад, исполнительный директор норвежской Gard, одной из крупнейших в мире компаний по страхованию судоходства.

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Он предупредил о растущем риске катастрофического разлива нефти из-за использования «тысяч судов» без страховки от проверенных компаний.

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«Никто не поможет разобраться с этим беспорядком. Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызывать у всех нас большое беспокойство», — сказал Рольф Торе Роппестад.

В комментарии FT Роппестад подсчитал, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, «несколько тысяч» судов торгуют по всему миру без прикрытия со стороны Международной группы клубов взаимного страхования. Группа, состоящая в основном из европейских и американских страховых компаний (включая Gard), исторически покрывала страховкой около 90% мирового океанского тоннажа.

Он выразил обеспокоенность по поводу надежности и способности страховщиков, не входящих в группу, справиться с разливом нефти или другим несчастным случаем.

Издание также отмечает, что наибольшее беспокойство вызывают проливы между Данией и Швецией в устье Балтийского моря, которые остаются важным торговым маршрутом для российской нефти, которая теперь идет в обход Европы к новым покупателям в Индии и Китае.

Агентство Bloomberg в октябре 2022 года сообщило, что в мире формируется «теневой танкерный флот» для перевозки нефти в интересах РФ.

Financial Times оценивало потребности РФ в дополнительных «теневых» танкерах в минимум 240 судов.

5 декабря вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставку нефти из России, которое также предусматривает механизм планки цен на нефть (price cap). Этот механизм предусматривает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхованию, брокерским услугам и финансированию операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенной планки ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 и Австралия.