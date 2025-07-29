«Могут продавать опасные товары». Еврокомиссия заподозрила Temu в нарушении правил безопасности

Европейская комиссия заявила, что онлайн-платформа Temu не соблюдает требования Закона о цифровых услугах. Компанию подозревают в том, что она недостаточно тщательно проверяет, есть ли на ее площадке опасные или незаконные товары.

Это предварительные выводы, проверка еще будет продолжаться. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Во время проверки «тайным покупателем» на Temu нашли товары, не соответствующие требованиям ЕС, в частности детские игрушки и электронику. Европейская комиссия считает, что Temu неточно оценила риски распространения таких товаров и опиралась на общие данные, а не на реальную ситуацию на собственной платформе.

Предварительные выводы Комиссии еще не являются окончательными — Temu может с ними ознакомиться и предоставить письменный ответ, чтобы защитить свою позицию. Но если нарушения подтвердят, компании грозят штрафы до 6% от ее годовой прибыли. Также Temu могут обязать исправить нарушения и усилить надзор.

Комиссия продолжает расследовать другие возможные нарушения Temu — в частности, работают ли меры для уменьшения рисков, есть ли на платформе элементы дизайна, вызывающие зависимость, насколько прозрачна система рекомендаций и имеют ли исследователи доступ к данным.

Еврокомиссия объясняет: из-за роста онлайн-торговли растет и количество опасных товаров, которые могут вредить покупателям. Закон о цифровых услугах должен это предотвратить — он обязывает онлайн-платформы убирать незаконный контент, честно показывать рекламу и не использовать манипулятивные интерфейсы.

