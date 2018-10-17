Телеком-оператор Ахметова запустил новую услугу облачной телефонии для бизнеса

Крупный украинский телеком-оператор Vega запустил новую облачную услугу для бизнес-клиентов Виртуальная АТС – облачный сервис для управления IP-телефонией.

Об этом говорится в сообщении оператора.

Помимо базовых возможностей АТС, новая облачная услуга предоставляет такие возможности как: запись и анализ звонков, интеллектуальное управление звонками (помогает избежать пропущенных вызовов), обратный звонок с сайта (Call Catcher), функция Call Tracking (помогает определить, какая именно реклама привлекает клиентов), встроенная CRM и возможность интеграции с большинством CRM-систем.

Стоимость пакета Легкий (6 внутренних номеров, 2 городских, IVR, статистика) - 299 грн/мес.

Стоимость пакета Бизнес (10 внутренних номеров, 3 городских, IVR, статистика, Call Catcher, запись звонков) - 499 грн/мес.

Стоимость пакета Профи (25 внутренних номеров, 6 городских, IVR, статистика, Call Catcher, запись звонков, CRM) - 999 грн/мес.

При этом абонплата за пользование городскими номерами не взимается.

В рамках услуги Vega предоставляет национальные номера 0-800 и прямые городские номера с соответствующими телефонными кодами в Киеве, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Львове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Харькове, Херсоне, и Чернигове.

Vega – один из крупнейших игроков рынка: второй после Укртелекома телефонный оператор и один из крупнейших интернет-провайдеров страны. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оперативное управление группой Vega осуществляет Фарлеп-Инвест.

По итогам 2017 года Vega снизила чистый доход на 2,7% - до 584 млн грн.

За первое полугодие 2018 года Vega увеличила показатель EBITDA на 40% - до 62 млн грн, чистый доход компании увеличился на 7% и составил 319 млн грн.