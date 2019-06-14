Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука 14 июня, 18:06 Цей матеріал також доступний українською 112.ua Тарас Козак 112.ua

Владельцем телеканала ZIK стал нардеп Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте 112.ua.

«Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK — компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и ZIK», — сказано в сообщении.

Козак на базе этих каналов создал медиахолдинг Новости, генпродюсером которого назначен Алексей Семенов, который 3 июня ушел с телеканала Прямой.

«Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников ZIK — мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне», — прокомментировал свое назначение Семенов. (Позднее появилась информация о том, что 90% журналистов канала намерены уволиться после смены собственника — ред.)

Козак входит в первую десятку избирательного списка партии Оппозиционная платформа — За життя.

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО Новости 24 часа) с оценкой 41−42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.



В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украины, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

