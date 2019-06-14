Андрей Усенко
Лучшее — враг хорошего. Как сделать слишком красивый магазин
Игорь Гут
Работа над ошибками. Что учит нас лучше — успех или поражение
Виталий Сивач
Почему растут украинские евробонды
Андрей Рыжиков
Новые украинские нормы отправляют строительную отрасль в прошлое

Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука

14 июня, 18:06
Цей матеріал також доступний українською
Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука - фото

112.ua

Тарас Козак

Владельцем телеканала ZIK стал нардеп Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте 112.ua.

«Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK — компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и ZIK», — сказано в сообщении.

Козак на базе этих каналов создал медиахолдинг Новости, генпродюсером которого назначен Алексей Семенов, который 3 июня ушел с телеканала Прямой.

«Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников ZIK — мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне», — прокомментировал свое назначение Семенов. (Позднее появилась информация о том, что 90% журналистов канала намерены уволиться после смены собственника — ред.)

Козак входит в первую десятку избирательного списка партии Оппозиционная платформа — За життя.

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО Новости 24 часа) с оценкой 41−42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украины, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 09:30

thumb img
Деньги недели: еврооблигации Украины, Роттердам-, покупка канала ZIK соратником Медведчука, пируэты Барышевского райсуда и снова газ
Экономика

14 июня, 17:00

thumb img
Богатые тихони. Economist рассказал, чем немецкие миллиардеры отличаются от американских и азиатских
Технологии

Вчера, 09:01

thumb img
Умнеющая страна. Как 3G и 4G меняют украинскую экономику

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua

ТОП-3 блога

Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ
6930
Вячеслав Власов - фото
Вячеслав Власов
Налоги. 20 изменений от команды президента и что о них думает бизнес
3859
Ольга Балицкая - фото
Ольга Балицкая
Пропала политическая воля. Мораторий на продажу земли потерял свою опору
1446
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ
6930
Вячеслав Власов - фото
Вячеслав Власов
Налоги. 20 изменений от команды президента и что о них думает бизнес
3859
Ольга Насонова - фото
Ольга Насонова
Что есть в ресторанах летом, чтобы не отравиться
3150
Анатолий Яровой - фото
Анатолий Яровой
Команда Зеленского планирует амнистию капиталов. Какие риски для Украины
13693
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Коломойский озвучил планы на Приватбанк
13232
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Оруэлл по-украински. Дефолт — это богатство
9189