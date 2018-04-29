Telegram возобновил работу в Европе и на Ближнем Востоке

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У пользователей Telegram в ряде стран возникали проблемы с работой сервиса

У пользователей Telegram в ряде стран возникали проблемы с работой сервиса

Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей в странах Европы и Ближнего Востока. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

"Наш еврокластер наконец-то подключен к электроснабжению. Все инженеры работают, чтобы восстановить оборудование после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", – говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что у пользователей мессенджера Telegram в Европе могут возникнуть проблемы.

Технический сбой в Telegram объяснили отключением электричества в Амстердаме.

 

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