Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA 16 декабря, 17:05 Новости компаний TECHIIA

Военная часть Сил специальных операций ВСУ получила генератор мощностью 88 кВт. Он поможет планировать и координировать специальные операции. Стоимость покупки — 960 тысяч гривен.

О передаче сообщили на сайте «Фундации Течия» — общественной организации холдинга TECHIIA. Дизельный генератор Cummins C110 D5 мощностью 88 кВт будет обеспечивать питание штаба и облегчит работу спецназовцев.

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Силы специальных операций — отдельный род сил ВСУ, привлекаемый к планированию и выполнению ключевых миссий освобождения Украины от оккупантов. К примеру, освобождение острова Змеиный не обошлось без активного участия ССО. Но большинство их операций по понятным причинам остаются тайной.

«Генератор — это не настолько резонансная покупка, как броневики или ударные дроны, но не менее полезная для наших защитников. В штабе говорят, что с его помощью сделают много полезного для победы Украины. И я уверен, что именно так и будет», — комментирует Олег Крот, руководящий партнер холдинга TECHIIA и директор «Фундации Течия».

Напомним, недавно организация передала военным 7 разведывательных дронов и 800 спасательных жилетов для военно-морских сил. Общая сумма помощи Силам обороны Украины от «Фундации Течия» превысила $21,2 млн. Кроме того, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи почти на $40 млн. Из соображений безопасности и военной тайны детали этих закупок не разглашаются.