Тарута подтвердил намерение продать судоверфь в Гданьске польской госкомпании

Тарута заявил, что его бизнесом занимается дочь и она ведет переговоры

Народный депутат Сергей Тарута подтвердил готовность продать свои активы на Гданьском судостроительном заводе польской государственной компании.

Об этом Тарута заявил в комментарии Громадському.

По его словам, в январе к компании, которой он владеет, поступило предложение от правительственного Агентства промышленного развития Польши (APR). Эта государственная компания хочет получить полный контроль над мощностями. Сейчас продолжаются переговоры, предложенную сумму пока не раскрывает ни одна из сторон.

"Я не занимаюсь бизнесом. Занимается моя дочь, и она ведет переговоры. Они идут конструктивно. Там польская компания владеет частью судоверфи, они хотят выкупить остальное", – сообщил депутат.

Отмечается, что среди активов Таруты поляков интересуют две компании: Gdańsk Shipyard SA - там ему принадлежит 82%, акций и GSG Towers Sp, которой украинский политик и польская госкомпания владеют в равных долях.

По словам Таруты, Агентство хочет восстановить производство военных кораблей на базе Гданьского судостроительного завода.

Напомним, что в середине октября польские СМИ сообщили, что владельцы Gdańsk Shipyard SA подписали письмо о намерениях относительно дальнейшего развития Gdańsk Shipyard SA и GSG Towers Sp. z oo. Однако, ссылаясь на конфиденциальность, о конкретных договоренностях не сообщили.

Кроме того, в ноябре СМИ писали, что Польша задумалась об увеличении своей доли в судостроительном бизнесе Таруты.