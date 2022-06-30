Решение военного времени. Как новые тарифы Укрзализныци повлияют на экспорт и кто заплатит больше других 30 июня, 09:04 Эксклюзив НВ Производство окатышей — товара, экспортируемого по железной дороге (Фото:Ferrexpo)

Укрзализныця и Мининфраструктуры Украины решили существенно повысить стоимость перевозки грузов по железной дороге. В связи с войной, решение принималось оперативно, но по словам УЗ оно не встретило сопротивления. А что говорят грузоотправители?

Укрзализныця смогла невозможное. Компания увеличила все тарифы на грузовые перевозки, в том числе для бизнеса самых богатых украинцев, на 70% уже с 1 июля. От слухов о повышении до принятия решения прошло несколько дней. Представить такое в Украине до войны абсолютно невозможно. Ранее обсуждение целесообразности повышения могли продолжаться годами и не закончиться ничем.

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Председатель правления УЗ Александр Камышин объясняет такую стремительность «военным временем». «Минюст зарегистрировал этот приказ – точка!», – заявил Камышин во время встречи с журналистами.



Благодаря этому повышению и с учетом бюджетной поддержки, до конца года компания получит дополнительно 26 млрд грн, которые необходимы для текущей деятельности и расчетов с кредиторами, рассказал Камышин.

Аграрные ассоциации уже высказались против этого решения. А Группа Метинвест Рината Ахметова анонсировала остановку нескольких заводов, сославшись, в том числе, на сложности с логистикой. НВ Бизнес выяснил, на чьи плечи ляжет дополнительная нагрузка, и не остановится ли Укрзализныця из-за отказа владельцев грузов пользоваться ее слишком дорогими услугами.

Полувагоны Укрзализныци / Фото: Артем Ильин

(Не)большой тариф



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