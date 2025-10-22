Дифференциация тарифов на грузовые перевозки наносит финансовые убытки не только самой «Укрзализныце», но и государству: работает «в минус» военным, врачам и учителям. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил нардеп от «Довиры» Сергей Вельможный.

За первое полугодие 2025 года УЗ перевезла 79,6 млн тонн грузов, что на 11,8% меньше прошлогоднего показателя. В структуре доходов компании ключевыми источниками являются экспортная продукция — черные металлы и зерновые. По данным экспертов, они принесли 1,13 млрд грн и 0,84 млрд грн прибыли соответственно.

Зато убыточными остаются руда, стройматериалы, уголь. При себестоимости 50 копеек за тонно-километр на перевозках руды, цемента, угля государство получает лишь 41 коп, при перевозке щебня, песка и других материалов — вообще 35 коп. Тогда как перевозки зерновых дают 54 коп/ткм, а светлых нефтепродуктов — 74 коп/ткм.

Такая дифференциация тарифов создает преференции для одних отраслей и значительные препятствия для других, хотя УЗ возит продукцию одними и теми же контейнерами или вагонами по одним и тем же путям. Этой тарифной политикой компания искажает рынок, теряет прибыльность грузового сегмента и собственные доходы.

«Наша цель — положить конец этой несправедливости и обеспечить равные и прозрачные условия доступа к грузовым железнодорожным перевозкам для всех субъектов хозяйствования. И это не только о справедливости, но и о финансовом состоянии самой „Укрзализныци“, которое вызывает беспокойство», — заявил Вельможный.

Ранее сама УЗ предупреждала, что без повышения тарифов на грузоперевозки может подвергнуться финансовой дестабилизации. Вельможный призвал компанию повысить тарифы именно для убыточных категорий грузов, а не устраивать «уравниловку» для всех, включая прибыльные.

«Нужна прозрачная формула индексации, которая бы учитывала убыточность и маржинальность тех или иных секторов, и ставила всех в справедливые условия. Мы должны установить сбалансированный тариф, который будет пропорциональным тому, кто сколько платит сейчас», — добавил нардеп.