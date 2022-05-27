Тарифы не повысят. Цену на газ для населения будут удерживать за счет международной помощи — Витренко 27 мая, 13:20 Цей матеріал також доступний українською Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)

Кабмин создаст специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров, за счет которого будет удерживать тарифы на газ для населения.

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Об этом заявил глава правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, за счет этих средства будут компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго и операторов газораспределительных сетей, добавил он.

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«Законопроект, одобренный правительством, предусматривает, что будет создан специальный фонд госбюджета, в который будут поступать деньги от международных партнеров. Правительство, в свою очередь, будет использовать этот фонд для того, чтобы не повышались тарифы», — рассказал Витренко.

Витренко отметил, что разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами государство будет компенсировать участникам рынка: ТКЭ и операторам газораспределительных сетей, тариф которых не покрывает их расходы, а также Нафтогазу за выполнение положенных Кабмином «специальных обязательств» продавать ресурс на льготных, а не на коммерческих условиях.

По его словам, это также позволит Нафтогазу занимать средства на закупку газа.

«Нафтогаз сможет объяснять кредиторам, что он получает достаточно денег от продажи этого газа, поскольку разница в тарифах будет покрываться из госбюджета», — указал глава Нафтогаза.

Витренко объяснил, что собственной добычи Нафтогаза недостаточно для покрытия всех потребностей населения: как прямого потребления, так и через централизованное отопление на газу, и производственно-технологических затрат в газораспределительных сетях.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил Верховной Раде ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов.

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