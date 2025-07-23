Тарифная война подходит к кульминации. ЕС придумал план на случай провала переговоров с Трампом

Европейский союз планирует оперативно ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд), если не будет достигнуто соглашение и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, пишет Bloomberg. В рамках первой волны контрмер ЕС объединит уже утвержденный перечень пошлин на товары из США на 21 млрд евро и ранее предложенный список еще на 72 млрд евро в единый пакет.

Реклама

Эти меры охватывают промышленные товары, в частности самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбон. Они будут обложены пошлиной в 30% - симметрично заявленной ставке США, по информации источников издания.

Пошлины будут готовы к введению уже в августе, но только в случае провала переговоров и фактического введения пошлин со стороны США после дедлайна, уточнили собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными.

На фоне этих новостей евро ослаб на 0,3%, до $1,1723, а доходность немецких облигаций сократила утренний рост.

Планы возникли на фоне более жесткой позиции Вашингтона в торговых переговорах, что заставило европейские столицы, в частности Берлин, занять более решительную позицию. Представитель немецкого правительства сообщил, что в случае провала сделки Германия поддержит активацию «антипринудительного инструмента» ЕС (ACI).

Как пишет издание, этот инструмент — последнее средство ЕС в торговой войне — позволяет ввести налоги на американских техгигантов, ограничить инвестиции из США или частично перекрыть им доступ к рынку ЕС. Его применение требует поддержки квалифицированного большинства стран-членов и пока не активировано.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой сказал: «Мы приближаемся к решающему этапу тарифного спора с США. Нам нужна честная и надежная сделка с низкими пошлинами. Без него мы рискуем попасть в зону экономической неопределенности — именно тогда, когда нам нужно противоположное».

ЕС и США продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

В свою очередь Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя, на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривали возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждали отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

26 июня Трамп заявлял, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.