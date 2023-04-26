«Зеленский был черный». За часы до войны вероятность нападения оценили в 30%, против был только Буданов — участник совещания на Банковой

26 апреля, 18:52
NV Премиум
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Вечером 23 февраля 2022 года на встрече с представителями бизнеса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использовал все возможные и невозможные связи с Путиным. И посмотрел на Ахметова с Новинским, с которыми есть «другие взгляды».

Об этом в интервью NV Бізнес рассказал основатель компании T.B. Fruit Тарас Барщовский.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Ринат Ахметов Вадим Новинский Владимир Зеленский T.B. Fruit T.B.Fruit Тарас Барщовский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X