«Зеленский был черный». За часы до войны вероятность нападения оценили в 30%, против был только Буданов — участник совещания на Банковой
26 апреля, 18:52
NV Премиум
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Вечером 23 февраля 2022 года на встрече с представителями бизнеса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использовал все возможные и невозможные связи с Путиным. И посмотрел на Ахметова с Новинским, с которыми есть «другие взгляды».
Об этом в интервью NV Бізнес рассказал основатель компании T.B. Fruit Тарас Барщовский.
Читать далее