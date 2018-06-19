В Украине начались внеплановые проверки качества нефтепродуктов - СМИ

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Таможня решила возобновить внеплановые проверки нефтепродуктов
Фото: neftegaz.ru

Таможня решила возобновить внеплановые проверки нефтепродуктов

Энергетическая таможня Государственной фискальной службы начала внеплановые заборы проб нефтепродуктов на всех пунктах контроля для определения уровня серы.

Об этом сообщили представители нескольких компаний-импортеров, передает enkorr.

"Останавливают топливо, в котором в таможенных декларациях уровень серы выше 9 ppm", – сообщил изданию один из импортеров, работающий на станции Коростень.

Причинами таких проверок является информация о том, что на таможенную территорию Украины могут массово поступать нефтепродукты с содержанием серы, превышающим допустимые значения (10 ppm), рассказал глава Энергетической таможни Игорь Пиковский. "Мы ожидаем первые результаты замеров в ближайшее время. Это не усиленный режим досмотра, вся работа проводится в рамках норм Таможенного кодекса", – сказал он.

По его данным, отборы проб в текущем режиме продлятся месяц. 

Кроме того, участники рынка отмечают, что проверки начались со станции Коростень 18 июня с вагонов с партий А-92. 19 июня эта практика распространилась на все пункты таможенного контроля.

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