BAT Украина возобновила производство на Прилуцкой табачной фабрике 27 апреля, 17:35 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Офис производства в Прилуках (Фото:BAT Украина)

25 апреля 2022 г. Прилуцкая табачная фабрика возобновила производство.

BAT Украина провела тщательный анализ рисков и угроз и решила поэтапно возобновить производство на нашей Прилуцкой фабрике.

В это тяжелое время нам необходимо удовлетворять спрос наших украинских и иностранных совершеннолетних потребителей и поддерживать функционирование украинской экономики.

Работа на Прилуцкой фабрике производится с соблюдением всех требований безопасности, комендантского часа и других ограничений военного положения.

Мы постоянно отслеживаем развитие ситуации в городе Прилуки и Черниговской области и будем адаптировать свою деятельность к изменениям.

Возобновление работы производства в Прилуках является доказательством нашей преданности нашим работникам, совершеннолетним потребителям и экономике Украины.

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