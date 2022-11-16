«Наказать убийц — дело чести». Расследованием гибели основателя Нибулона Вадатурского займется частная иностранная компания 16 ноября, 12:37 Алексей Вадатурский, основатель компании Нибулон (Фото:НВ)

Расследованием гибели владельца компании Нибулон Алексея Вадатурского и его супруги будет заниматься иностранная частная компания, имеющая соответствующий опыт.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал сын погибшего, новый гендиректор Нибулона Андрей Вадатурский.

«Я нашел компанию, которая будет заниматься расследованием. Это частная компания, имеющая опыт в таких расследованиях, специалисты из-за рубежа. Я хочу знать правду, во-первых, для себя, для семьи, а во-вторых, в зависимости от выводов этого расследования буду думать, что я могу делать дальше», — заявил он.

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Андрей Вадатурский также сообщил, как продвигается официальное расследование.

«Что сейчас происходит вокруг этого? СБУ возбудила уголовное дело. Следователи, я также общался с ними и давал свои показания, опросили многих людей. Они продолжают вести это уголовное дело. Я также понимаю, что таких дел очень много. Главное — их открывают и собирают доказательства. Но я не видел, чтобы эти дела были расследованы с поданными в суд обоснованиями или вынесены приговоры», — сказал он.

Из слов Вадатурского следует, что он склоняется к мысли об умышленном убийстве.

«Там должны работать специалисты, которые должны четко объяснить, что произошло. Я общаюсь с теми, кто считает это трагической случайностью, и специалистами, которые считают, что он был целью. У всех есть аргументы. […] Если это умышленное убийство, любое, я буду думать, как наказать причастных людей. Это дело чести. Многие писали, что мои родители умерли или даже погибли. Они были убиты — это точные слова», — сказал Андрей Вадатурский.

Как сообщалось, Алексей и Раиса Вадатурские были убиты в своем доме 31 июля в результате массированного ракетного обстрела Николаева российскими агрессорами.