Премьер Палац и Метроград. Суд арестовал в Украине недвижимое имущество, которое связывают с известными россиянами — Схемы 14 декабря, 20:18 Торговый центр Метроград в Киеве, который связывают с россиянами Гинером, Бабаковым и Воеводиным (Фото:Urban initiatives crew)

Печерский суд наложил арест на гостиницы и торговые центры бизнес-группы VS Energy, которую могут контролировать граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и арестовал с запретом отчуждения недвижимое имущество группы VS Energy, которую, по версии следствия, контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин, сообщают Схемы.

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Согласно решению суда за 12 декабря, копия которого есть в распоряжении редакции Схем, следственная судья Олеся Батрин частично удовлетворила ходатайство Офиса генпрокурора и наложила арест на уставный капитал в ряде компаний, а также на недвижимое имущество в Украине. А именно — на 7 гостиниц из сети Premier Hotels & Resorts в Киеве, Львове, Одессе и Александрии. Согласно определению, это имущество запрещено отчуждать. В части установления запрета на пользование этим имуществом судья ходатайство не удовлетворил.

Речь идет об отелях Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве, Premier Hotel Dnister во Львове, Premier Hotel Odessa в Одессе, а также Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

Кроме того, арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса Метроград и ТРЦ Метрополис в Киеве.



Как говорилось в ходатайстве, это имущество соответствует признакам, как «полученное вследствие совершения преступления и/или доходами от такого имущества и целью такого ареста является обеспечение хранения вещественных доказательств и обеспечение специальной конфискации имущества».

ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводит досудебное расследование по нескольким обвинениям, в частности присвоение имущества и совершение «преступной организацией „Лужники“, представленной финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц».

По данным следствия, группу VS Energy представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков — депутат Госдумы РФ, Евгений Гинер — президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА. Михаил Воеводин, согласно данным следствия, так называемый «вор в законе» по прозвищу «Миша Лужнецкий».

Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные санкции, согласно решениям СНБО. Бабаков также находится под санкциями ЕС и США. В 2014 году Бабаков голосовал за аннексию Крыма, где группа VS Energy контролирует энергокомпанию «Севастопольоблэнерго». А уже 3 октября 2022 г. он голосовал уже за аннексию Запорожской и Херсонской областей.

Эта бизнес-группа также контролирует в Украине несколько крупных промышленных предприятий.