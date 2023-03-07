Сотни точек. Как в Украине появились и почему до сих пор работают крупные сети магазинов японской кухни, созданных в России — разбор 7 марта, 08:34 Эксклюзив NV В Украине до сих пор работают две крупные сети суши на вынос, которые были созданы в России. Кто это и что им мешает измениться (Фото:Коллаж NV)

В Украине есть как минимум две крупные сети магазинов японской кухни в формате take away, которые пришли из России. Кто их создал и владеет сегодня. Что кроме бренда связывает российскую и украинскую часть этих сетей.

Когда речь идет о российском бизнесе в Украине, то обычно вспоминают предприятия олигархов, инвестиции в недвижимость или рестораторов с российскими паспортами, которые ранее открывали пафосные заведения в центре Киева. Но есть менее заметные истории.

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NV Бизнес нашел бизнес, который появился в России, но благодаря сотрудничеству с локальными предпринимателями распространился по всей Украине. Это сотни торговых точек, миллионы долларов выручки и заявления о разрыве отношений с РФ (но это не точно). Если посмотреть еще глубже, то к созданию и развитию этих бизнесов в России приложили руку выходцы из Украины.

Кто действительно создал и контролирует популярные сети восточной кухни в формате take away, которые пришли на украинский рынок из России? Как изменяются Sushi Master и Суши Wok после полномасштабного вторжения — в разборе NV Бизнес.