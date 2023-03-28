Sushi Master. Как работает в Украине крупная франчайзинговая сеть суши и почему ее связывают с россиянами — ответ основателя 28 марта, 08:04 Эксклюзив NV Алекс Яновский, владелец инвестхолдинга Х100 и бренда Sushi Master (Фото:Х100)

Рестораны быстрого питания Sushi Master были созданы в России. Бренд быстро стал международным. Правда ли, что он в Украине до сих пор связан с россиянами? NV получил ответы гражданина США Алекса Яновского, который развивает сеть в Украине и ЕС.

8 марта на NV Бізнес вышел материал о сети японской кухни в формате take away, которые были созданы в РФ и работают в Украине.

В статье говорится, что в Украине существует как минимум две крупные сети магазинов/ресторанов быстрого питания, которые сначала появились в России, а затем были открыты в Украине. Это Sushi Master и Суши Wok. Каждая из них насчитывает более 100 заведений в украинских городах. Но почти все они открывались по франчайзинговой схеме. То есть непосредственными владельцами торговых точек являются локальные предприниматели, которые покупают право использования названия/бренда и технологии производства блюд восточной кухни у владельца франшизы.

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Собеседник NV Бізнес, знакомый с деятельностью Sushi Wok, на условиях анонимности объяснил, что украинская и российская сети никогда не были формально связаны между собой. Они были созданы людьми, которых объединяют давние дружеские отношения. В ближайшее время может произойти определенный ребрендинг украинского Суши Wok.



При подготовке материала редакция не смогла получить официальные ответы от представителей Sushi Master. В Украине и странах восточной Европы этот бренд развивает инвестиционный холдинг Х100 (Кипр). Его единственным основателем является американский предприниматель украинского происхождения Алекс Яновский. Но в некоторых публикациях сеть связывают с россиянином Алексеем Павловым.

После публикации статьи с автором связались представители Холдинга Х100 и выразили готовность ответить на все вопросы о деятельности сети ресторанов быстрого питания, работающей под брендом Sushi Master. Задержку с ответами они объяснили техническими сложностями в коммуникациях между киевским офисом и холдинговой компанией на Кипре, куда были направлены редакционные вопросы.

Пресс-служба Х100 предоставила NV Бізнес письменные ответы Яновского по поводу аспектов работы бренда в Украине, России и других странах мира. Также прояснила роль гражданина РФ Алексея Павлова, который до сих пор фигурирует в документах как основатель компании Суши Мастер Украина. Публикуем ответы в сокращенном виде с пояснениями.

Об организационной структуре холдинга Х100 и сети Sushi Master

По состоянию на начало марта 2023 г. под брендом Sushi Master в Украине работает 110 заведений, а под брендом Monopizza — 20. Все заведения работают в Украине и Европе по модели франшизы. Холдинг дает право использования бренда, а также другие готовые инструменты, необходимые франчайзи-партнерам для ведения бизнеса. «Таким образом, фактически рестораны принадлежат разным лицам», — говорит Яновский.

Собственных ресторанов в Украине у холдинга нет, но рассматривается такая возможность.