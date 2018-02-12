Государственный завод закупил известь по завышенным ценам на 100 млн грн

Государственный завод Сумыхимпром 6 февраля заключил соглашение с компанией Укрднепротрейд о закупке извести на 99,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro, передают Наши Гроши.

Так, к октябрю заводу поставят 28 тыс. т негашеной извести II сорта по 3,5 тыс. грн/т.

При этом, в январе госпредприятие Восточный горно-обогатительный комбинат заказало строительная известь II сорта в полтора раза дешевле - по 2,2 тыс. грн.

Сам Сумыхимпром в апреле 2017 покупал у предприятия Титан Украины негашенную известь II сорта по 3,3 тыс. грн/т, что на 6% дешевле нынешней договорной цены.

Согласно сообщению, днепровская компания Укрднепротрейд с уставным капиталом 5 тыс. грн впервые получила государственный подряд. Она принадлежит Тимуру Бердыеву и Сергею Якубичу, которые также обладают НПП Укрднепротрейд и компанией Укрспецфлюсы.

Отмечается, что государственный Сумыхимпром контролируется группой олигарха Дмитрия Фирташа.

Сумыхимпром специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды.

Чистая прибыль предприятия в 2016 году сократилась в 3,7 раза - до 2 млн грн, чистый доход - на 27,5%, до 1,8 млрд грн. В январе-июне 2017 года Сумыхимпром снизил чистую прибыль в 3,9 раза - до 7,4 млн грн, чистый доход - на 6,8%, до 936,8 млн грн.