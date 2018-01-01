Судостроительный завод в Николаеве продали в 10 раз дешевле стартовой цены Сегодня, 09:38 290 Цей матеріал також доступний українською Николаевский завод Океан продали Фото: pixabay/Ellen26

Целостный имущественный комплекс (ЦИК) признанного банкротом Николаевского судостроительного завода (НСЗ) Океан был продан на втором повторном открытом аукционе за 122,2 млн грн Торговому дому (ТД) Аннона.

Об этом сообщила ликвидатор НСЗ Океан Ирина Сербин, передает Интерфакс-Украина.

В ходе торгов цена была снижена с начальной в 1,1 млрд грн до 99 млн грн, после чего двое зарегистрировавшихся и внесших 116 млн грн гарантийного взноса участников подняли ее до 122,2 млн грн. Сейчас проходит оформление документов.

Торговый дом Аннона принадлежит главе комитета кредиторов Океана, владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Согласно определению суда от июня 2016 года об утверждении реестра кредиторов Океана на общую сумму 1,7 млрд грн, были признаны обязательства завода перед ТД Аннона 30,6 млн грн 4-й очереди и 4,1 млн грн 6-й очереди. Затем в июне ТД Аннона стал правопреемником Укрречфлота по долгу Океана на 34,8 млн грн, а в середине августа комитет кредиторов избрал ТД Аннона главой комитета кредиторов.

Из реестра судебных решений также известно, что в конце февраля 2018 года комитет кредиторов обязал ликвидатора подписать с Волошиным договор о защите, охране и обеспечении в надлежащем состоянии ЦИК НСЗ Океан.

Затем в марте этого года ТД Аннона стал правопреемником единственного залогового кредитора завода – Райффайзенбанк Аваль с обязательствами завода 14,8 млн грн.

Указанный аукцион по продаже Океана был третьим за последние два месяца. Ранее, 21 сентября судозавод был выставлен на открытые торги по стартовой цене 1,8 млрд грн - сумме признанных кредиторских требований. Затем на повторный аукцион 8 октября - по сниженной, согласно закону, на 20% стартовой цене в 1,4 млрд грн. Оба аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок.

В случае если бы этот второй повторный аукцион не состоялся, имущество Океана было бы выставлено на аукцион по оценочной стоимости.

Напомним, что в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу Смарт-групп Вадиму Новинскому компании Консалтинг-Гамма. Генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод Океан.

Николаевский судостроительный завод Океан специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.