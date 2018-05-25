Судостроительная компания Новинского построит танкеры голландцам

Судостроительная компания Smart Maritime Group (SMG) Вадима Новинского заключила контракт на строительство двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов для голландской компании VEKA Shipbuilding B.V.

Об этом сообщили в пресс-службе SMG.

Суда будут предназначены для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы.

Согласно контракту, SMG изготовит корпус судна, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнит окраску корпуса.

Судостроительный бизнес Смарт холдинга объединяет компания Smart Maritime Group (SMG), контролируемая Вадимом Новинским. SMG управляет Черноморским судостроительным заводом и Херсонским судостроительным заводом, Николаевским машиностроительным заводом и терминальным комплексом Очаков.

Срок строительства одного корпуса составит 11,5 месяцев. Стоимость контракта составит свыше 145 млн грн.

Отметим, что SMG сотрудничает с VEKA Group более 10 лет. За это время SMG построил для голландской компании 8 корпусов танкеров-химовозов. В целом для голландского рынка были построены 12 судов аналогичного класса.

Голландская VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды).

Группа основана в 1988 году. Специализируется на строительстве и обслуживании судов внутреннего судоходства. В ее референс-листе - двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов.