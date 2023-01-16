Движение в проливе заблокировано. Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре 16 января, 10:19 Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Calsikan)

142-метровое судно с украинским зерном MKK-1 села на мель в Босфорском проливе. Движение проливом временно заблокировано.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency со ссылкой на главное управление береговой безопасности страны.



Отмечается, что турецкое спасательное судно Nene Hatun, буксиры Kurtarma-5, 8, 9 и катер KEGM-8 были немедленно направлены на место происшествия.

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Судоходство в проливе приостановлено. Продолжаются спасательные работы.

Местные власти заявили, что судно направлялось из Украины в Стамбул под флагом Палау и село на мель в 07.30 перед бухтой Бейкоз Анадолу Каваджи из-за отказа руля.

Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Недавно грузовое судно MV Glory, везшее более 65 тысяч метрических тонн кукурузы из Украины в Китай, остановилось в Суэцком канале из-за поломки.