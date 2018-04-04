Суд запретил штрафовать компании из зоны АТО

Пребывание налогоплательщиков в зоне АТО является основанием для приостановления применения санкций к ним

Кассационный административный суд Верховного Суда запретил Государственной фискальной службе (ГФС) применять санкции к налогоплательщикам, находящимся и зарегистрированным в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.

"К налогоплательщикам, расположенным и зарегистрированным в налоговых органах в зоне АТО, санкции не применяются - образцовое решение Верховного Суда", - сказано в нем.

Такое решение принял Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев образцовое дело по иску областного коммунального учреждения Луганский центр поддержки молодежных инициатив и социальных исследований к областному правлению ГФС об отмене решения о применении штрафных санкций и начисления пени за несвоевременную уплату единого взноса.

Суд отметил, что само пребывание плательщиков единого взноса на учете в органах доходов и сборов, расположенных на территории населенных пунктов, где проводилась АТО, является основанием для приостановления применения санкций к таким плательщикам.

Истец свои требования обосновал тем, что на момент принятия решения города Луганск и Северодонецк были и являются территориями, где проводилась и проводится антитеррористическая операция, что является основанием для приостановления применения мер воздействия и взыскания и ответственности за нарушение закона О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Суд отметил, что доводы ГФС об утрате силы положений указанного закона не соответствуют действительности.

В решении Суд также определил, что санкции могут применяться только в случае нахождения плательщика единого взноса, зарегистрированного в зоне АТО, на учете в налоговых органах, расположенных за пределами этой территории, и при невыполнении плательщиком единого взноса своих обязанностей, возникших в начале и/или после окончания АТО.