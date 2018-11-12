Суд запретил компаниям Северного потока платить Газпрому

Такое решение суд вынес в рамках обеспечительных мер по иску Нафтогаза

Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream и Nord Stream 2 совершать любые выплаты российскому монополисту Газпрому в рамках обеспечительных мер по иску Нафтогаза Украины.

Об этом сообщает Газпром в проспекте к выпуску еврооблигаций, пишет liga.net.

"В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты Газпрому компаниями Nord Stream и Nord Stream 2. С учетом запрета все выплаты от этих компаний Газпрому направляются швейцарским приставам",- говорится в проспекте.

США не исключают введение санкций против компаний, связанных со строительством газопровода Северный поток-2.

Напомним, что в феврале 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза. Сумма штрафных санкций за невыполнение Газпромом решения международного арбитража на сегодня оценивается в $100 млн.

В мае Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ему $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

В июне Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежания принудительной выплаты долгов перед Украиной.

В июле Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.

В сентябре Апелляционный суд в Швеции удовлетворил просьбу Нафтогаза об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Однако, Английский суд отменил приказ об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса.

Позже в Нафтогазе заявили, что готовы принудительно продать акции Северного потока-2 за долги Газпрома.