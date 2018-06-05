Суд запретил компании Онищенко добычу газа возле Крыма

Верховный суд оставил в силе решение предыдущих судовых инстанций относительно разрыва договора между государственной компанией Черноморнефтегаз и предприятием Пласт беглого Александра Онищенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Речь идет о пользовании Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями, которые расположены на шельфе Азовского моря и на шельфе Черного моря.

"31 мая 2018 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы фирме Пласт и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций", - отмечают в Генпрокуратуре.

Кроме того, в марте 2014 между Черноморнефтегаз и Пласт был заключен договор о совместной деятельности. Отмечается, что стороны договора объединили усилия с целью добычи природного газа. При этом, такая обязанность была выполнена только Черноморнефтегазом, в частности внесена в совместную деятельность право пользования газовыми месторождениями.

Пласт обязывался внести 71 млн грн, из которых предоставил только 1 млн грн, добавили в ГПУ. При этом Пласт допустил недополучение государством около 20 млн грн от продажи газа, добытого при осуществлении совместной деятельности.

В связи с этим заместитель Генерального прокурора обратился в суд с иском о признании недействительным договора. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, договор о совместной деятельности признано недействительным.

Пласт обжаловал решение судов об удовлетворении иска прокурора, но Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Также досудебным расследованием установлено хищение средств при добыче и продаже природного газа по договорам совместной деятельности, заключенными между Укргаздобычей и фирмами, подконтрольными Онищенко. В результате Укргаздобыче нанесен ущерб на сумму свыше 740 млн грн.

Напомним, что 1 декабря стало известно, что Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого в Украине народного депутата Александра Онищенко.

По словам самого разыскиваемого нардепа, в Испании ему предоставили политическое убежище.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.