Суд забрал у Бахматюка птицефабрику и отдал ее НБУ

Хозяйственный суд Донецкой области 21 июня постановил взыскать имущество Зугрэского племптицерепродуктора, которое ранее было передано банком Финансовая инициатива в обеспечение по рефинансированию Национальному банку Украины (НБУ).

Речь идет о рефинансировании, которое НБУ предоставлял банку Олега Бахматюка в июне 2014 года, пишет профильный портал FinClub.

Суд постановил взыскать это имущество в пользу НБУ в счет задолженности Финансовой инициативы на 2,1 млрд грн.

В частности, НБУ получил в залог птичники, коровники, инкубаторы и другие технические здания предприятия.

Имущество Зугрэского племптицерепродуктора находится в пгт Шахнтое, Зугрэсе и Харцызске Донецкой области. Сейчас это оккупированная территория, а выращиванием цыплят занимаются боевики ДНР.

По украинскому законодательству собственниками этой агрокомпании являются 5 кипрских компаний, аналитический сервис YouControl относит ее к группе Укрлендфарминг Олега Бахматюка, но группа заявляла, что не ведет бизнес на оккупированной территории.

Нацбанк проводил оценку этого имущества: по состоянию на май 2017 года его оценили в 8,5 млн грн, что на 237,2 млн грн ниже стоимости, которая была согласована в ипотечных договорах.

Теперь НБУ будет продавать это имущество на открытых торгах по указанной цене.

В этом году НБУ активизировался по взысканию залогового имущества с поручителей банка Финансовая инициатива. Аналогичные иски были направлены и к другим компаниям Олега Бахматюка: Станиславская торговая компания, Птицефабрика Киевская, Береговский мясокомбинат и другие.