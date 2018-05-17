Суд заблокировал конкурс по отбору членов Нацкомиссии по энергетике

Конкурс на две должности членов НКРЭКУ приостановлен

Окружной административный суда Киева заблокировал конкурс на должности двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом написала член комиссии Светлана Голикова на своей Facebook-странице.

"Конкурс на две должности членов НКРЭКУ приостановлен постановлением Окружного административного суда Киева от 14 мая по ходатайству А. Гудаченко", - написала она.

Голикова также добавила, что такое решение затрагивает права президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров, как субъектов властных полномочий, которые выбрали членов конкурсной комиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Петра Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.