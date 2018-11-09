Суд взыскал с сети заправок Амик удвоенный штраф АМКУ

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с Амик Украина 12,5 млн грн штрафа и столько же пени по решению Антимонопольного комитета Украина (АМКУ) от октября 2016 года.

Соответствующее решение вынесено 5 ноября, передает enkorr.

Решение о штрафе было вынесено по итогам антимонопольного расследования возможного сговора операторов АЗС в период 2013–2016 годов. Срок уплаты штрафа наступил 17 января 2017 года. Компания пыталась в судебном порядке признать решение комитета недействительным. Процесс длился около года и 21 ноября 2017 г. Высший хозяйственный Украины отклонил иск.

Поскольку Амик Украина не уплатила штраф в двухмесячный срок с момента вынесения решения, Антимонопольный комитет насчитал пеню в общем размере 42,9 млн грн или 187,9 тыс. грн за каждый день просрочки (228 дней). Согласно антимонопольному законодательству, размер пени не может превышать сумму штрафа, соответственно она была сокращена до 12,5 млн грн.

В свою очередь, Амик Украина просила суд рассрочить уплату 25 млн грн сроком на 12 месяцев, ссылаясь на сложное финансовое положение.

"Ответчик обосновывает свое ходатайство тем, что он уведомил комитет, что средства для уплаты штрафа им аккумулируются и в настоящее время у него трудное материальное положение: в 2017 году убыток предприятия составил 807,09 млн грн. Кроме того, ответчиком оптимизируется количество работников. Исполнение решения суда без его рассрочки может заблокировать работу предприятия и привести к непоступлению средств в бюджет в виде налогов", — говорится в решение суда.

Суд отклонил прошение о рассрочке, поскольку решение о штрафе было принято еще в октябре 2018 года, то есть у компании было два года для того, чтобы аккумулировать необходимые средства.

В конце апреля 2015 года компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) (Австрия) завершила транзакцию по покупке компании Лукойл Украина. После транзакции AMIC стал владеть сетью из 240 АЗС и 6 нефтебаз.

AMIC Energy Management GmbH предоставляет услуги в сфере аналитики, корпоративных финансов и стратегических консультаций и специализируется на управлении энергетическими проектами в центральной и восточной Европе.