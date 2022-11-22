За строительство Северного потока-2. Суд в Польше отменил штраф Газпрому на 6,3 млрд долларов 22 ноября, 00:34 газовый кран на фоне надписи Газпром (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей в Польше отменил решение о наложении штрафов на Газпром и компании, ответственные за строительство Северного потока-2. Компании были оштрафованы более чем на 6,33 млрд долларов.

Об этом сообщает TVN24.



Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей заявило, что обжалует решение суда. В 2020 году управление оштрафовало Газпром более чем на 29 млрд злотых (6,33 млрд долларов) за строительство Северного потока-2 без согласования с Варшавой.

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Регулятор также наложил штраф на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. Этими компаниями были Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Управление конкуренции наложило максимальные штрафы, предусмотренные законодательством в 10% годового оборота за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.