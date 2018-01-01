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Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями Нафтогаза к Газпрому

Сегодня, 21:57
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Американский суд удовлетворил жалобу Нафтогаза

Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК Нафтогаз Украины к российскому газовому монополисту Газпром.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями относительно Газпрома. Это лишь первый шаг в США", - заявил он в Facebook.

Представитель Нафтогаза уточнил, что детали решения нью-йоркского суда будут раскрыты позже. В то же время решение суда в Техасе еще не объявлено.

Напомним, что НАК Нафтогаз Украины обратился в окружной суд Южного округа Техаса с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с Газпромом в Нидерландах и Швейцарии о выполнении решения Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом Нафтогазу Украины штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Теги:   Суд НАК Нафтогаз Украины Стокгольмский арбитраж Газпром США

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