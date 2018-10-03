Суд разрешил Укрспирту не платить ГФС многомиллионный штраф

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Верховный суд разрешил государственному спиртовом гиганту не платить штраф ГФС
Фото: businessua.com

Верховный суд разрешил государственному спиртовом гиганту не платить штраф ГФС

Верховный Суд отменил взыскание в пользу Государственной фискальной службы санкций с Укрспирта в размере 173,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Так, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ГФС и оставил в силе решение апелляционного суда и отменил вынесенные решения о применении финансовых санкций на 173,7 млн грн.

Кроме того, ранее Верховный Суд также признал противоправным и отменил решение о применении финансовых санкций на общую сумму 65,1 млн грн.

В Укрспирте отметили, что с 2010 по 2015 год ГФС применила финансовые санкции в отношении компании на 1,4 млрд грн.

"Это в 10 раз превышает остаточную балансовую стоимость предприятия и может привести к остановке предприятия и потерям бюджета в 10 млрд грн в год", - подчеркнули в госкомпании.

Напомним, что в июне в компании заявили, что сотрудники ГФС проводили обыски в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

31 мая Укрспирт обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить постановление об открытии исполнительного производства, в рамках которого ранее суд арестовал банковские счета госпредприятия для взыскания 186 млн грн.

24 мая суд арестовал все банковские счета Укрспирта в рамках исполнительного производства о взыскании с него 187 млн грн, обусловленных несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов.

Укрспирт тогда подчеркивал, что по состоянию на 31 мая у предприятия нет задолженностей по налогам, сборам и платежам.

Укрспирт - крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность составляет более 30 млн декалитров в год. Всего в ГП входит 41 производственная площадка. В 2017 году Укрспирт сократил чистую прибыль в 8 раз, до 12,1 млн грн.

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