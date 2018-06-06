Суд разморозил активы Ахметова по делу Укртелекома

Окружной суд Никосии вынес решение о размораживании активов группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.

"Окружной суд Никосии вынес решение в пользу финансово-промышленной группы Украины СКМ в споре с компанией Raga Establishment касательно статуса Укртелекома, отменив распоряжение кипрского суда от 27 декабря 2017 года об ограничении на отчуждение ("замораживании") некоторых активов группы СКМ", - говорится в сообщении.

По словам директора по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джока Мендоза-Вилсона, речь идет о снятии всех ограничений на распоряжение активами группы.

Кроме того, он добавил, что СКМ продолжит активно защищаться от исков Raga Establishment и отстаивать свои позиции на территории Кипра и в других юрисдикциях.

"Более того, в своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания. Это наглядно демонстрирует поведение Raga в споре и истинный характер ее исков против группы СКМ на территории Кипра. Мы настаиваем, что все эти иски безосновательны, равно как и судебный запрет, который сегодня был отменен", - отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Укртелекома - кипрская компания Raga, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, - выдвинула претензии на $760,6 млн компании СКМ Рината Ахметова.

В июне прошлого года Raga выиграла судебный спор в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного судебного иска.

Дело также потенциально может сказаться на интересах другого украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится под домашним арестом в Австрии, ожидая возможной экстрадиции в США по обвинениям в коррупции, которые он считает сфабрикованными. По словам Горбуненко, компания Фирташа, группа DF, должна была заплатить $300 млн, частично профинансировав начальную приватизацию Укртелекома в 2011 году.

При этом DF отказалась от комментариев на вопрос о том, является ли группа кредитором Raga и первоначальной приватизации Укртелекома, сославшись на то, что "судебный процесс все еще продолжается".

Укртелеком был приватизирован в 2011 году, когда он был продан венской инвестиционной группе Epic за $1,3 млрд. В то время Ахметов и Фирташ были политическими сторонниками тогдашнего президента Виктора Януковича.

Участие олигархов, близких к Януковичу, в первоначальной приватизации Укртелекома давно обсуждалось инсайдерами отрасли, но информация появилась только в результате заявления Raga, пишет FT.

Горбуненко приобрел Raga, которая владела правами на Укртелеком, у Epic в 2013 году. Но в решении Лондонского арбитража в июне 2017 года говорится, что дело СКМ состояло в том, что дискуссии о приобретении Ахметовым пакета акций Укртелекома начались в августе 2012 года "по просьбе" Януковича.

Напомним, что 19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,79% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

В свою очередь, глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

Кроме того, 14 ноября Высший хозяйственный суд признал законным арест 92,8% акций Укртелекома по иску Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк).

12 декабря 2017 года Ахметов проиграл апелляцию за Укртелеком. Также в этом же месяце, суд постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн.