Суд разблокировал расследование злоупотреблений в Приватбанке

Соломенский районный суд Киева разблокировал проведение forensic audit аудит (экономическое расследование операций) Приватбанка.

Об этом говорится в определении суда от 3 января, передают Українські Новини.

Суд удовлетворил иск компании Астерс и отменил эти обеспечительные меры по иску.

"Постановлением об отмене мер обеспечения иска устранены судебные препятствия правомерной работы по защите решения государства о вхождении государства в капитал Приватбанка и проведения финансового расследования деятельности этого банка", - прокомментировали в НБУ.

Напомним, в июле 2017 года возглавлявший на тот момент правление Приватбанка Александр Шлапак заявил, что Приватбанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру. "Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", – заявлял он.

В то же время экс-собственники и экс-менеджмент банка опровергают эти обвинения и оспаривают в судах действия Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом (МВФ), по программе расширенного финансирования EFF, до конца сентября 2017 года планировалось завершить forensic-аудит (экономическое расследование операций) Приватбанка для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации в конце прошлого года.

Для этих целей, а также для консультационных услуг по разработке, внедрению и выполнению плана мер по подготовке к национализации Приватбанка и поиска активов бенефициарных собственников НБУ в феврале 2016 года нанял детективное агентство Kroll, а в июле 2016 года - консалтинговую компанию AlixPartners. Эти же компании отрабатывали с Нацбанком вопросы координации юридической защиты и претензионно-исковой работы.

Добавим, что 14 декабря 2017 года суд возбудил производство по иску Игоря Коломойского к НБУ, Приватбанку, Минфину, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Астерс Консалт, Астерс, АликсПартнерз (Украина) о признании недействительными договоров и прекращении действия.

Отмечается, что указанные компании-ответчики проводят forensic audit в Приватбанке, который в соответствии с меморандумом с МВФ должен был завершиться еще до конца сентября.

15 декабря, Коломойский через суд заблокировал расследование злоупотреблений в Приватбанке.

Также в декабре заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время пресс-конференции отметила, что иски Коломойского - "это проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll и AlexPartners были очень неприятными для бывших акционеров".

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.