Вернуть россиянам. Украинский суд аннулировал сделку по покупке одной из крупнейших металлургических компаний страны 20 сентября, 10:00 Эксклюзив НВ Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / НВ)

Апелляционный суд в Украине признал недействительным договор купли-продажи 40,19%акций Полтавского ГОКа, который был заключен 20 лет назад. Акции передали бывшим владельцам — компаниям из близкой к россиянам группы VS Energy.



Об этом говорится в сообщении компании Ferrexpo.

В соответствии с соглашением о покупке акций от 2002 года 40,19% акций Полтавского ГОК были проданы номинальным компаниям, которые на тот момент принадлежали контролирующему акционеру Группы, говорится в сообщении компании.

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Сообщается, что в мае 2021 года суд первой инстанции вынес решение в пользу Ferrexpo AG (100% дочерней компании Ferrexpo) и отклонил иск. Однако истцы подали апелляцию в июне 2021 года.

«В настоящее время Компания получила решение суда апелляционной инстанции по Иску, в котором говорится, что договор купли-продажи акций, заключенный в 2002 году, является недействительным и 40,19% акций Полтасвкого ГОК должны быть переданы заявителям», — сообщили в компании.

В Ferrexpo заявили, что продолжат защищать интересы компании и ее акционеров. В компании добавили, что «изучают все варианты, включая право на обжалование этого решения в Верховном суде Украины».

Также сообщается, что на основании подробностей решения апелляционного суда, руководство компании считает, что у Ferrexpo AG есть веские аргументы для защиты своей позиции.

«Апелляционный Суд в Украине сказал, что компания Ferrexpo, акции которой торгуются на лондонской бирже, незаконно 20 лет назад купила 40% Полтавского ГОКа у каких-то россиян и поэтому должна отдать все обратно. Отыграть назад по-украински. Россиянам. Хотя после российских паспортов у судей Верховного Суда, должны ли мы удивляться таким решениям… Вопрос риторический», — прокомментировал решение суда инвестбанкир Сергей Фурса у себя в Facebook.

Он отметил, что многие иностранные инвесторы покупали акции украинской компании, а теперь они узнают, что украинские суды решили отыграть назад соглашение 20-летней давности и «этим иностранным инвесторам принадлежит только фига с маком».

«Не из-за Путина. Не из-за войны. А из-за решения украинского суда. Который изобрел машину времени и отправился в прошлое», — отметил Фурса.

В 2002 году четыре компании-нерезидента из группы VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service) продали принадлежавшие им в совокупности 40,19% акций ПГОКа лицам, связанным с нынешним мажоритарным владельцем Ferrexpo Константином Жеваго.

Затем было проведено несколько дополнительных эмиссий, в результате которых и серии других перепродаж, а также принудительного выкупа акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out единственным акционером ПГОКа стала Ferrexpo, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже.



В 2005 году эти четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договор купли-продажи и проведении допэмиссий. При этом Gilson добивалась восстановления своей доли в ПГОКе в 6,59%, Emsworth и Calefort — по 12,14%, Trimcroft Services — 9,32%.



Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года поддержал принятое ранее решение Верховного суда страны и позицию ПГОКа в корпоративном споре, который длился около 10 лет, отказав истцам.



В конце 2020 года указанные бывшие акционеры ПГОКа снова обжаловали эту сделку в украинском суде.

По итогам 2020 года компания Ferrexpo бизнесмена Константина Жеваго получила $635,29 млн чистой прибыли.



Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.



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