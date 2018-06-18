Суд приостановил решение о взыскании 21 млн грн штрафа с Киевстара

Хозяйственный суд города Киев приостановил решение Антимонопольного комитета (АМКУ) оштрафовать крупного мобильного оператора Киевстар на 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков.

Соответствующее решение суд принял 31 мая в качестве обеспечительной меры по иску оператора к АМКУ.

Так, суд удовлетворил иск Киевстара и остановил решение АМКУ о взыскании штрафа.

Напомним, что 15 декабря АМКУ оштрафовал Киевстар на 21,3 млн грн за недобросовестную конкуренцию.

Кроме того, в конце ноября Комитет оштрафовал Киевстар на 54,4 тыс. грн за неподачу информации комитета.

При этом сам оператор заявил, что АМКУ спрашивал у него информацию, касающуюся телефонных переговоров одного из субъектов хозяйствования, и пообещал обжаловать решение комитета.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его абонентская база составляет 26,5 млн человек. Выручка компании за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом - до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,2 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.