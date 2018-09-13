Суд подтвердил законность признания Приватбанка неплатежеспособным

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В суд клиент Приватбанка обратился еще в декабре 2016 года

В суд клиент Приватбанка обратился еще в декабре 2016 года

Окружной административный суд Киева отказал клиенту Приватбанка Д. Касьяненко в удовлетворении иска к Нацбанку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц, при участии третьих лиц - Министерства финансов, Приватбанка, Министерства юстиции об отмене решений.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что в суд клиент Приватбанка обратился еще в декабре 2016 года.

В своем иске он просил суд отменить решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и внедрении в нем временной администрации.

После всестороннего исследования обстоятельств дела Окружной административный суд города Киева вынес решение по делу № 826/20453/16, которым полностью отказал в удовлетворении этого иска.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.

Напомним, что в начале июля Верховный Суд поддержал правовую позицию НБУ по обеспечению выполнения обязательств Приватбанка по кредитам рефинансирования.

В июле НБУ окончательно выиграл у физлица дело по Приватбанку. Физлицо просило признать противоправной бездеятельность регулятора по неотнесению Приватбанка к категории проблемных. 

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