Суд подтвердил разморозку счетов фирм, которые СМИ назвали связанными с окружением Януковича Сегодня, 19:46 119 Цей матеріал також доступний українською Виктор Янукович

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов фирм, которые возможно связаны с окружением экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщили в пресс-службе суда, решения о снятии арестов на денежные средства ООО Гэндальф, Экотрейд 2016, Ин-Том, Аскор-Инвест и Фигаро Эволюшн были приняты из-за отсутствия информации об их близости к Януковичу.

"Ни в каких документах относительно указанных лиц, предоставленных суду органом досудебного расследования, названная фамилия не указывалась", - говорится в заявлении суда.

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По данным Печерского райсуда, прокуроры, ответственные за доказательство суду необходимости ареста, на судебные заседания не явились и не обращались для повторного ареста.

Ранее Экономическая правда сообщила, что Печерский суд за последний месяц снял арест минимум с 26 счетов фирм, причастных к окружению экс-президента Виктора Януковича. Это Аскор-Инвест, Гэндальф, Фигаро Эволюшн, Экотрейд 2016, Фартисима, Фаршмаг, Ин-Том.