Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Ключевое слово – неопределенность
Наталья Кривда
Вы уже руководитель. Нужно ли учиться дальше?
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ИТ-единорогов
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать

Суд подтвердил разморозку счетов фирм, которые СМИ назвали связанными с окружением Януковича

Сегодня, 19:46
119
Цей матеріал також доступний українською

Виктор Янукович

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов фирм, которые возможно связаны с окружением экс-президента Виктора Януковича. 

Как сообщили в пресс-службе суда, решения о снятии арестов на денежные средства ООО Гэндальф, Экотрейд 2016, Ин-Том, Аскор-Инвест и Фигаро Эволюшн были приняты из-за отсутствия информации об их близости к Януковичу.

"Ни в каких документах относительно указанных лиц, предоставленных суду органом досудебного расследования, названная фамилия не указывалась", - говорится в заявлении суда.

"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ

По данным Печерского райсуда, прокуроры, ответственные за доказательство суду необходимости ареста, на судебные заседания не явились и не обращались для повторного ареста.

Ранее Экономическая правда сообщила, что Печерский суд за последний месяц снял арест минимум с 26 счетов фирм, причастных к окружению экс-президента Виктора Януковича. Это Аскор-Инвест, Гэндальф, Фигаро Эволюшн, Экотрейд 2016, Фартисима, Фаршмаг, Ин-Том.

Теги:   Дело Януковича Печерский суд Виктор Янукович

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
2283
Геннадий Васюков - фото
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ИТ-единорогов
317
Наталья Кривда - фото
Наталья Кривда
Вы уже руководитель. Нужно ли учиться дальше?
211
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
5623
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5285
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
2283
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15776
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7103
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7031

Последние новости

Книги

Сегодня, 21:07

Шум времени. 5 книг для идеального отдыха
События

Сегодня, 20:47

Взрыв в Фастове: Киевоблгаз заявил об отсутствии признаков взрыва газа
Геополитика

Сегодня, 20:45

ООН: Только половина жителей планеты получает качественную медицинскую помощь

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться