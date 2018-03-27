Суд по требованию Roshen запретил копировать упаковку Киевского торта

Суд по требованию кондитерской корпорации Roshen обязал компанию Беллария уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку "рошеновского" Киевского торта.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 15 марта.

По мнению Roshen, такое оформление легко спутать с ее упаковкой.

Суд согласился с требованием Roshen о том, что компания Беллария нарушила право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации в части использования названия Киевский торт и торт Киевский, а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

Согласно решению суда, Беллария запрещено использовать на упаковке тортов обозначение Киевский торт и торт Киевский, а также листья каштана в оформлении упаковки торта.

В связи с этим все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, нарушающие запрет, предписано уничтожить.

Отметим, что в рамках этого иска Roshen выдвинул аналогичные требования к гипермаркету Ашан, в котором Беллария продает свои торты. Суд постановил уничтожить и эти упаковки также.

Приэтом, Беллария и Ашан должны возместить Roshen судебные издержки.

Отметим, что это не первый спорт, когда Roshen судится с другими компаниями из-за продукции. Так, 6 декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал Киевхлеб на 219 тыс. грн за использование похожего на упаковку кондитерской корпорации Roshen оформления для торта Сказочный ключик. Кроме того, суд также запретил Киевхлебу производить торты Золотой ключик в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку "рошеновского" торта.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики и Винницкий молочный завод. Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации. Также Roshen принадлежат Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики Roshen (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.