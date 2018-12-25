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Суд отпустил бывшего топ-менеджера Nissan под залог

Сегодня, 10:39
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Сумма залога 635 тысяч долларов

Окружной суд Токио отпустил из-под ареста бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли под залог в размере 70 миллионов иен ($635 тысяч).

Об этом сообщает Reuters.

Его задержали 19 ноября как соучастника по делу экс-руководителя Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Следствие подозревает, что Келли знал, как Гон занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи.

Кроме того, Келли обвиняют в использовании активов компании в собственных целях.

Напомним, 23 декабря Карлосу Гону продлили срок содержания под стражей до 1 января.

Гон находится под стражей уже более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях смутил международную автомобильную индустрию.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон скрыл еще часть вознаграждения, полученного от Nissan на сумму примерно $38 млн.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.

 

Теги:   Прокуратура Манипуляция Nissan

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