Суд отобрал у Фирташа имущество титано-магниевого комбината

Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в интересах государства к оффшорной компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, о расторжении договора с Фондом госимущества (ФГИ) Украины о создании Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК) на базе одноименного госпредприятия.

Такое решение суд принял в понедельник, 9 июня, пишет САП на своей Facebook-странице.

"Суд удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого и решил вернуть имущество ЗТМК государству", - пишет САП.

При этом уточняется, что судебное решение, в частности, предусматривает расторжение договора о создании ЗТМК №85 от 22 февраля 2013 года, заключенный ФГИ и компанией Tolexis Trading Ltd в полном объеме.

Ранее сообщалось, что САП подавала в Хозяйственный суд Киева два исковых заявления о расторжении договора ФГИ с компанией Tolexis Trading Ltd. о создании ЗТМК. Первый иск САП подала в декабре 2016 года. Однако суд, незаконно дважды отказал в рассмотрении дела по сути без надлежащего уведомления прокурора по делу, заявляли в САП. Во избежание затягивания рассмотрения дела (в случае обжалования отказа рассмотрению дела судом) после оплаты нового судебного сбора и возврата материалов из суда САП 25 января 2017 года подала новый иск относительно расторжения договора о создании ООО "ЗТМК".

В марте 2017 года Донецкий апелляционный хозсудудовлетворил жалобу САП и потребовал от Хозсуда Запорожской области рассмотреть исковое заявление о расторжении договора ФГИ с Tolexis Trading Ltd., входящей в Group DF, о создании ЗТМК на базе одноименного госпредприятия.

Руководитель САП Назар Холодницкий ранее также сообщал, что установлено, что в 2013 году ФГИ во исполнение постановления Кабинета министров заключил по итогам конкурса с компанией Tolexis Trading Ltd. договор об учреждении ЗТМК на базе ЗТМК "с целью якобы привлечения инвестиций по внедрению современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ передал в уставный капитал созданного субъекта целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ЗТМК. Tolexis Trading Ltd., со своей стороны, осуществила вклад в денежной форме в сумме $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение, а именно - финансирование модернизации производства в течение 2013-го - первого квартала 2015 года.

Несмотря на то, что доля государства в ЗТМК составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, потратившего большинство привлеченных инвестиций на погашение ранее возникших задолженностей ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства как главную цель создания предприятия с негосударственной долей фактически было направлено всего лишь 20 млн грн.

Учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ЗТМК и полном возвращении комбината в сферу госуправления.

Кроме того, в ноябре 2016 года в суд направлен обвинительный акт относительно директора ЗТМК, которым осуществлена растрата данных инвестиций в сумме 492 млн грн, в настоящий момент продолжается рассмотрение обвинительного акта по существу.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ЗТМК, структуры Group DF – 49%-ной долей.