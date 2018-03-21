Суд отменил штраф Socar от АМКУ за сговор на топливном рынке

Компания была оштрафована на 2,5 млн грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу Антимонопольного комитета (АМКУ) и оставил в силе решение суда первой инстанции, отменяющее штраф 2,5 млн грн для компании Сокар-Петролеум за сговор сетей АЗС.

Об этом говорится в постановлении суда, передает enkorr.

Также отмечается, что Сокар-Петролеу является единственным из 7 фигурантов расследования АМКУ, которому удалось отменить предписанный ему штраф в судебном порядке.

По искам остальных участников рынка суды разных инстанций не сошлись в оценке оспариваемого решения АМКУ и приняли противоречивые решения.

Таким образом, по состоянию на начало марта этого года, АМКУ окончательно выиграл споры по штрафам у АМИК Украина, Альянс Холдинг (сеть АЗС Shell) и Параллель-М.

Иски других причасниых компаний - Золотой экватор, ВОГ Ритейл и ОККО Нефтепродукт отправлены на повторное рассмотрение в суды первой инстанции.

Напомним, что 28 октября 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204 млн грн за согласованные антиконкурентные действия на рынке. В частности, компания ОККО нефтепродукт получила крупнейшее наказание в размере 77,8 млн грн. Две компании, связанные с деятельностью сети АЗС WOG – Золотой экватор и ВОГ Ритейл – были оштрафованы на 16,2 млн грн и 54,3 млн грн соответственно. Альянс Холдинг (сеть АЗС Shell) – на 39,7 млн грн, Амик Украина – на 12,5 млн грн, Сокар Петролеум – на 2,5 млн грн и Параллель – на 1,4 млн грн.